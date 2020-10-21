В РФ оценили данные о переброске американских танков в Прибалтику

21.10.2020, 13:08, Новости дня

«Даже с учетом бронетехники, которую США планируют перебросить в Прибалтику, расклад сил в регионе останется в пользу России. И это еще без учета других средств вооружений, способных работать в комплексе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о возможной передислокации Второго бронетанкового полка США к границам России.

«США постепенно увеличивают количество военнослужащих у наших границ. Они проводят в отношении РФ так называемую «политику силового сдерживания» и убеждены, что способны нас напугать, – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – Конечно, появление большего количества американских танков – это неприятный момент, он вызывает озабоченность Министерства обороны РФ. Но и мы не сидим, сложа руки».

Эксперт напомнил, что РФ уже не состоит в договоре об ограничении обычных вооружений в Европе, который запрещал разворачивать войска близко к границам. «Но есть понятие «зона первого удара» – это территория, которая накрывается всеми средствами артиллерийского, залпового и прочего огня. Обычно в этой зоне контингенты стараются не размещать, потому что в первые же дни конфликта все, что там находится, подлежит уничтожению. Но американцы думают иначе. Они живут в мире собственных стратегий и тактик, считая, что США могут делать что угодно. В этом они ошибаются», – полагает собеседник.

Даже с учетом той бронетехники, которую США планируют перебросить из Германии в страны Балтии, и той, которая уже есть в Польше, расклад сил в регионе остается в пользу России, считает эксперт. «Если меряться танками, у нас их, естественно, больше независимо от того, разместят американцы один полк или дивизию. Но надо учитывать и другие средства вооружения, способные работать в комплексе и вести общевойсковой бой», – подчеркнул Леонков.

«В этой связи все учения, который проходят в рамках подготовки российской армии, призваны отработать комплексное взаимодействие различных видов и родов войск. Сценарий учений зачастую сложные: противник лезет из всех щелей, с воздуха и по суше, пытаясь что-то захватить. Армия РФ успешно отрабатывает эти сценарии. Потому если США разместят больше танков у наших границ – в случае конфликта их потери в зоне первого удара будут выше», – резюмировал Леонков.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил о возможной передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в страны Балтии, Румынию или Болгарию на постоянной основе. Заявление было сделано Эспером на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

«Мои недавние встречи с министрами [обороны] из Румынии и Болгарии, а также корреспонденция, полученная из государств Балтии, [указывают на то, что] сейчас есть подлинная возможность передового сохранения Второго бронетанкового полка в каких-то из этих стран на постоянной основе», – сказал глава Пентагона.

Вскоре после сделанного заявления неназванный представитель американских военных кругов выступил с разъяснениями позиции американской администрации. Он заверил, что Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части американских войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Речь идет о возможном ротационном присутствии американских войск в перечисленных странах, передает его слова ТАСС.

Добавим, что ранее журнал Forbes сообщал о военном превосходстве РФ над странами НАТО в Прибалтике. По данным американской корпорации RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра, в пределах досягаемости прибалтийских стран-членов НАТО располагаются 25 российских батальонов и примерно 760 танков. Страны североатлантического блока имеют в регионе 15 батальонов и 130 танков, из них 90 американские М1.

Проведенные четыре года назад расчеты показали, что в случае какого-либо конфликта российская армия подавит сопротивление вооруженных сил НАТО в Прибалтике до подхода резервов из других стран. Несмотря на превосходство западных союзников в воздухе российским танкам потребуется 60 часов, чтобы выйти на окраины Таллина и Риги, отмечает Российская газета.

Кроме того, ранее издание The Daily Beast сообщало о том, что РФ в районе «Сувалкского коридора» мобилизовать 25 батальонов, то есть около 10 тыс. солдат, в то время как НАТО – лишь 17 батальонов, то есть менее 7 тыс. солдат.

Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.