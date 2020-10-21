 

Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае

21.10.2020, 13:08, Новости дня

Падение многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае могло произойти из-за неисправности самолета, сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительная причина – отказ техники», – сказал собеседник РИА «Новости».

В среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Стадион “Черноморец” в Одессе официально продан за 194 млн грн американской компании

30.06 / Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

24.06 / На площади Куйбышева в Самаре все готово к Параду Победы

19.08 / Xiaomi выпустила настольный ПК с прозрачной панелью

17.07 / Шестая годовщина крушения MH17. В США призвали РФ сотрудничать со следствием

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

11.09 / Эксперты: Жители регионов оценили преимущества многодневного голосования

01.07 / СК проверит сообщения о нападении экс-сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

13.08 / Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

26.08 / Сотрудника Единой диспетчерской службы осудили за гибель ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска