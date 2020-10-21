Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае
21.10.2020, 13:08, Новости дня
Падение многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае могло произойти из-за неисправности самолета, сообщил источник в силовых структурах.
«Предварительная причина – отказ техники», – сказал собеседник РИА «Новости».
В среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.
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