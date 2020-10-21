Названа вероятная причина падения Су-34 в Хабаровском крае

21.10.2020, 13:08, Новости дня

Падение многофункционального бомбардировщика Су-34 в Хабаровском крае могло произойти из-за неисправности самолета, сообщил источник в силовых структурах.

«Предварительная причина – отказ техники», – сказал собеседник РИА «Новости».

В среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.