В Кремле прокомментировали материал CNN о планах РФ по «Буревестнику»

21.10.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «с большим зазором по доверию» относиться к публикации CNN о планах РФ возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» в Арктике.

«Что касается публикации CNN, здесь мы предложили бы, скажем так, с большим зазором по доверию к достоверности таких новостей относиться и ориентироваться на официальную информацию, которая поступает от российской стороны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о публикации CNN о планах РФ возобновить испытания «Буревестника» в Арктике.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки компании Planet Labs заявил, что РФ якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» на полигоне на Новой Земле.