Внучка европейского министра отреклась от семьи, посмотрев мультфильм «Маша и Медведь»

21.10.2020, 13:01, Разное

Органы ювенальной юстиции Швеции изъяли из семьи 7-летнюю Кристину Хоконссон, внучку члена Еврокомиссии по миграционной политике Олафа Хоконссона, после того, как девочка официально отреклась от своей семьи «из-за творимого ею зла». Ребёнок решился на такой шаг после просмотра 5 серий российского мультфильма «Маша и Медведь».

Согласно шведскому законодательству, дети с 6-летнего возраста могут самостоятельно отказываться от родственников в случае, если они ограничивают право ребёнка на свободу выбора гендера или совершают поступки, несовместимые с его идеологической позицией.

Кристина Хоконссон, посмотрев несколько серий «Маши и Медведя», завела страницу в соцсети «ВКонтакте», где обличала хищническую политику Евросоюза по отношению к странам бывшего СССР. Родственники девочки, в первую очередь её дедушка, выступили против этого и потребовали удалить страницу. В ответ она обратилась в органы ювенальной юстиции с заявлением об отречении от семьи.

– За последний год 15 тыс. детей в Швеции отреклись от своих родителей, но впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда поводом к этому стала не гомофобия членов семьи, а их русофобия. С одной стороны, негативная роль России в современной истории закреплена в шведской Конституции. С другой – если ребёнок имеет убеждения, несовместимые с убеждениями родителей, мы обязаны изъять его из семьи. Мне по-человечески жалко еврокомиссара господина Хоконссона, лишившегося единственной внучки, но к сожалению, помочь ему мы не можем. В ближайшее время будет решаться вопрос об экстрадиции девочки в Москву, — заявил ювенальный комиссар Стокгольма Хабиб Альморавид.