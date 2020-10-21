Мнение: Финишная прямая

21.10.2020, 13:00, Разное

Завтра в США пройдут вторые дебаты между Трампом и Байденом. Намеченные на 15 октября дебаты не состоялись из-за стремительного заболевания Трампа и столь же стремительного его выздоровления. Вторые дебаты должны были быть посвящены внешней политике, где Байден чувствовал себя крайне неуверенно – у Трампа был в руке целый веер козырей от личных провалов самого Байдена до похождений и коррупции его сына. В этом смысле болезнь Трампа оказалась как нельзя кстати для самого Байдена.

Вообще, тема коррупции семьи Байдена вышла на первый план. Демократы делают все, чтобы замолчать или заболтать ее, но ситуация, безусловно, по всем американским стандартам вопиющая. Семью Байдена называют оргпреступной группировкой, торгующей полномочиями, хотя, конечно, это классическая коррупция, причем весьма низкого пошиба. Извиняет, с точки зрения американцев, их то, что сын кандидата в президенты брал взятки у диких туземцев вроде украинцев, которые рассматриваются в качестве каких-то недочеловеков. А потому это, конечно, коррупция, но не совсем.

Правда, с подобным букетом компромата в прежние времена любой кандидат сам бы снял свою кандидатуру задолго до основной президентской гонки. Сейчас же в американской политике катастрофический провал – просто нет людей. И у эксцентричного и крайне неоднозначного с точки зрения истеблишмента Трампа, и у насквозь проворовавшегося Байдена нет лучшей замены. Плюс взаимное ожесточение, которое исключает компромиссы в любой форме.

Пожалуй, только ожесточение дает определенные шансы соперникам несмотря на всю их неоднозначность. Сторонники каждого из них категорически и заранее не приемлют никакие аргументы противников, а потому компромат работает из рук вон плохо.

В любом случае остается совсем недолго. 3 ноября, по всей видимости, станет не концом этого кризиса, а началом нового его этапа. После голосования избирателей и до голосования выборщиков Америку может ожидать скандальное разбирательство по нескольким штатам, которое, возможно, придется разбирать Верховному суду или даже Конгрессу. Высказывается мнение, что выборы по почте станут камнем преткновения, так как именно здесь находится основная дыра американского выборного законодательства и очень широкое поле для манипуляций и фальсификаций.

Однако всё, что будет происходить после 3 ноября, никакие политологи ни предугадать, ни смоделировать не могут – пойдет уже политическая "рубка", где многое будут решать административные возможности обеих партий непосредственно в штатах, а затем и в арбитражных инстанциях – Верховном суде и Конгрессе. Основной интерес вызывает третий этап нынешней президентской кампании после голосования – когда окончательный результат будет как-то утвержден. Согласится ли с ним кандидат, которого объявят проигравшим. И если нет – то что будет дальше.