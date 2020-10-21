 

Мишустин рассказал о перспективах развития российского парка ледоколов

21.10.2020, 12:48, Новости дня

Развитие российского парка ледоколов усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией, обеспечив стране первенство в Арктике, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, выступая на торжественной церемонии приемки атомного ледокола «Арктика», что «развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилит интерес международного бизнеса к транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство РФ в Арктике, стратегически важном для нас регионе», передает ТАСС.

В свою очередь глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на церемонии поднятия государственного флага на головном ледоколе проекта «Арктика» сообщил, что последний ледокол проекта 22220 – универсальный атомный ледокол «Чукотка» – будет заложен уже в ближайшее время.

Также он выразил надежду, что в скором времени будет заложен на судоверфи «Звезда» и самый мощный атомный ледокол «Лидер».

Ранее американские эксперты забили тревогу, заявив, что США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза РФ и Китая.

Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.



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