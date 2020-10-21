Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

21.10.2020, 12:45, Разное

Президент Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля.

Никита Михалков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Согласно документу, звание Героя труда президент решил присвоить Михалкову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Сегодня режиссеру исполняется 75 лет.

Михалков — лауреат многочисленных кинопремий. В частности, он получил «Оскар» в 1995 году и Гран-при Каннского кинофестиваля годом ранее за картину «Утомленные солнцем». Его также дважды номинировали на «Оскар» за фильмы «Угра — территория любви» и «12». В 2007 году Михалков получил «Специального льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство.