 

Путин присвоил Михалкову звание Героя труда

21.10.2020, 12:45, Разное

Президент Владимир Путин присвоил режиссеру Никите Михалкову звание Героя труда. Указ опубликован на сайте Кремля.

Никита Михалков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Согласно документу, звание Героя труда президент решил присвоить Михалкову «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу». Сегодня режиссеру исполняется 75 лет.

Михалков — лауреат многочисленных кинопремий. В частности, он получил «Оскар» в 1995 году и Гран-при Каннского кинофестиваля годом ранее за картину «Утомленные солнцем». Его также дважды номинировали на «Оскар» за фильмы «Угра — территория любви» и «12». В 2007 году Михалков получил «Специального льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в киноискусство.

Источник: Новая газета



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