 

Компания Hyundai представила новый хот-хэтч i20 N

21.10.2020, 12:30, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai презентовала публике новую модель Hyundai i20 N.

При выполнении дизайна автомобиля задействовали некоторые черты, ранее приписанные раллийной модификации i20 WRC. Для этого увеличили воздухозаборники, модернизировали решетку радиатора, а также применили увеличенные колесные диски. Модель обладает дополнительным спойлером на крышке багажника, а также модернизированным бампером.

Что касается технических характеристик, то новая модель выделяется 1,6-литровым турбированным мотором, который выдает 204 л.с. мощности. Остальные характеристики новинки пока не называются, включая сроки выхода на рынок, а также стоимость у дилеров.



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