Новый Suzuki Across поступил в продажу
21.10.2020, 12:30, Новости дня
Новинка Suzuki Across PHEV сможет похвастаться гибридной установкой, которая состоит из бензинового мотора на 2,5 литра и электромотора.
Данная модель поставляется с системой полного привода, а также способна преодолеть на электротяге около 75 километров. На европейский рынок новинка Suzuki Across PHEV поступит в шести новых оттенках кузова, а также с матричной оптикой. Распознать гибридную модель можно также по легкосплавным дискам и противотуманкам. В базовой комплектации применили подогрев руля, климат-контроль, мультимедийный центр с экраном на 9 дюймов. Кроме того, стартовая стоимость на британском рынке составит от 14,5 тысяч фунтов.
Несколько ранее уже раскрывали отдельные опции модели Suzuki Across PHEV, что подтверждает высокую степень комфорта при езде.
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