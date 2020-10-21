 

Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

21.10.2020, 12:30, Новости дня

Известная компания Genesis поделилась снимками обновленной модели седана G70.

Также озвучены технические характеристики транспортного средства. В салоне предусмотрели комбинированную приборную панель, а также усовершенствованный мультимедийный центр. Новинка может похвастаться и увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Покупателям предложат три версии с моторами на 2,0 литра на 249 л.с. , на 3,3 литра с турбиной на 365 л.с. и дизельную модификацию с 2,2-литровым турбированным агрегатом на 199 л.с.

Новинка получила также дополнительный режим езды Sports +, который позволяет максимально ощутить все достоинства модели. Кроме того, новый седан получил усовершенствованную выхлопную систему, придающую более агрессивный «характер» автомобилю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Стали известны три кандидата на пост нового премьера Японии

26.07 / Говорить о человеческой ошибке преждевременно – МИД Украины о крушении самолета МАУ в Иране

25.07 / Танкер Delfi, затонувший на одесском пляже, снова пытаются поставить на киль

05.08 / Во Владимирской области военный случайно застрелил сослуживца

14.09 / Слепому выдали водительские права под Оренбургом

07.07 / Массовая авария в столице: ГИБДД выясняет, действительно ли виновнику стало плохо

10.09 / Американские ученые рассказали, как быстро снять зуд

06.07 / Создан робот для дистанционного сбора анализов на опасные инфекции

02.07 / Иран согласился выплатить компенсации жертвам крушения самолета МАУ – глава МИД Швеции

23.07 / Собянин обозначил сроки начала вакцинации населения от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска