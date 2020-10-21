Бренд Genesis представил обновленный спорт-седан G70

21.10.2020, 12:30, Новости дня

Известная компания Genesis поделилась снимками обновленной модели седана G70.

Также озвучены технические характеристики транспортного средства. В салоне предусмотрели комбинированную приборную панель, а также усовершенствованный мультимедийный центр. Новинка может похвастаться и увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Покупателям предложат три версии с моторами на 2,0 литра на 249 л.с. , на 3,3 литра с турбиной на 365 л.с. и дизельную модификацию с 2,2-литровым турбированным агрегатом на 199 л.с.

Новинка получила также дополнительный режим езды Sports +, который позволяет максимально ощутить все достоинства модели. Кроме того, новый седан получил усовершенствованную выхлопную систему, придающую более агрессивный «характер» автомобилю.