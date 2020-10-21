 

“Беременный” мужчина из Уфы намерен оставить ребенка

21.10.2020, 12:23, Разное

В больнице №21 города Уфы местному жителю Салавату Астахову диагностировали беременность. Снимок документа с соответствующим диагнозом мужчина опубликовал в Сети, вызвав широкий общественный резонанс.

В Минздраве Башкирии признали ошибку, предположив, что главный врач больницы не проверил документы. В действительности же Астахов обратился в медучреждение с жалобой на боли в зубах.

Общаясь с журналистами, Салават в шутку отметил, что намерен оставить ребенка и назвать его в честь комика Чарли Чаплина, который завещал миллион долларов первому в истории забеременевшему мужчине, сообщает телеканал “360”.



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