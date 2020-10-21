Зачем умер протоиерей Смирнов? – Личное мнение

21.10.2020, 12:20, Разное

Скончался протоиерей Дмитрий Смирнов. За свою жизнь батюшка наговорил многое, но самая яркая его цитата — о современных женщинах, которые, не вступая в официальный брак, являются, на его взгляд, бесплатными проститутками:

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак».



Привет, проститутки! Фото: Соцсети

Негодование батюшки совершенно понятно: нужен учёт. А как иначе платить ещё подати?

Трахаешься во грехе? Бесплатная проститутка. Трахаешься после похода в ЗАГС и венчания — вот тут непонятна позция протоиерея насчёт тебя: порядочная жена ты или проститутка платная.

Когда слышу такое, сразу вспоминаю венчание Пугачёвой с Киркоровым. Прошу заметить, ни один поп не выразил до сих пор своего протеста по поводу этого светло-синего маскарада в перьях.

Напротив, протоиерей Смирнов называет современных женщин, которым брак — в тягость, бесплатными проститутками, которые обязательно сгорят в аду.

Вот оно — отношение к женщине.

Если ты самодостаточна. Сама зарабатываешь. Строишь карьеру, не хочешь рожать, а трахаешься не потому, что положено давать мужу, когда ему хочется, а для своего удовольствия, то ты — грешница, место которой предопределено.

При всём, в Новом Завете нет ни слова об этом. Напротив, Христос защитил от избиения камнями женщину. Но то — Христос, а вот Смирнов считал иначе — бесплатная проститутка ты, тупая и ничего не понимаешь.

Зачем умер протоиерей?

На мой взгляд, ответ очевиден: он умер, чтобы теперь точно узнать, разделяет ли Б-г его взгляды на женщин.