Камера Asus ZenFone 7 и 7 Pro может перестать работать без этого обновления уже с конца октября

21.10.2020, 12:17, Разное

Представленные недавно смартфоны Asus ZenFone 7 и аппарат с приставкой Pro оборудована необычной поворотной камерой. Однако, как оказалось, она может перестать работать без определенного обновления уже с конца октября.

Уникальная камера выполняет роль как основной, так и фронтальной. Но установленный модуль имеет лицензию на использование, действие которой истекает в ближайшее время. Если до конца октября пользователь не обновит программное обеспечение, устройство не сможет полноценно выполнять все свои функции.

Сейчас Asus выпустила и распространяет очередной апгрейд для ZenFone 7, в него включены необходимые для дальнейшей работы камеры изменения. При том, что изменения в обновлении являются незначительными, они включают все необходимые детали для продолжения функционирования камеры. В руководстве компании-производителя не уточняют, что именно произойдет, если владелец смартфона не обновит прошивку вовремя.

Однако, как объясняют в пресс-службе корпорации, если пользователь хочет, чтобы устройство и далее продолжало работать, ПО необходимо переустановить. Это также позволит оптимизировать поведение камеры в выявлении препятствий и в случаях с закрытием и открытием объектива. Кроме того, в нее добавлены ряд эффектов и устранены дефекты. Так, теперь изображение при записи видеороликов с частотой 60 кадров в минуту не дергается, как это было в предыдущей версии ПО.