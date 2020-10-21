Коронавирус может спровоцировать волчанку и другие аутоиммунные заболевания

21.10.2020, 12:17, Разное

У ряда пациентов после инфицирования коронавирусом происходит развитие аутоиммунных заболеваний, а также системной красной волчанки. По словам специалистов из Колумбии, также не исключены васкулиты и рассеянный склероз.

Во время борьбы с коронавирусом могут появляться симптомы, связанные с аутоиммунными заболеваниями. Речь идет о мышечных болях и чрезмерной усталости. В основе подобных недугов в основном лежит генетический фактор. Когда человек заражается COVID-19, иммунная система является очень ослабленной, поэтому в организме и провоцируются подобные процессы.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакинация против коронавируса людей, имеющих иммунодефицит, может не принести никакого эффекта. Это связано с тем, что в их организме плохо вырабатываются антитела.