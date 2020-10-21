Появилось качественное изображение эксклюзивного для России смартфона Honor 10X Lite

21.10.2020, 12:17, Разное

В Сети появились качественные изображения нового смартфона от китайского суббренда компании Huawey Honor. 10X Lite, созданный эксклюзивно для потребителей в России, как сообщают блогеры, получил прямоугольный блок основной квадрокамеры и одинарную вспышку.

Информация об устройстве обнародована ресурсом Slashleaks инсайдером, ранее неоднократно публиковавшем очень точные прогнозы и инсайды. Дисплей новинки с разрешением 2400 на 1080 пикселей имеет большую диагональ в 6,67 дюйма, однако каким является его формат не указано. Селфи-объектив встроен в дисплей в его центральной части. Данных о защитном покрытии или сверхпрочном закаленном стекле также нет.

Основной модуль фото- видео-камеры состоит из пары 2-мегапиксельных датчиков и объективов в 8 и 48 мегапикселей. В девайсе установлен 4-гигабайтный чип оперативной памяти и флэш-накопитель на 128 гигабайт для хранения данных. Долгую работу Honor 10X Lite обеспечивает аккумуляторная батарея вместительностью 5 тысяч мА•ч, который поддерживает зарядку мощностью 22,5 Ватт. Дактилоскоп гаджета расположен на боковой панели справа. Его инженеры Honor совместили с кнопкой включения.

Оформление аппаратов предусмотрено в трех цветовых версиях, зеленой, черной и серой. Остальные характеристики смартфона, скорее всего, огласят на его официальной презентации. О дате презентации смартфона, как и его стоимости, пока данных нет.