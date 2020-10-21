Экстрасенс рассказала, как можно защититься от воздействия магнитной бури

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21.10.2020, 11:53, Разное

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, магнитные бури негативно сказываются на организме человека, влияя на его психику и сердечно-сосудистую систему. Эксперт рассказала, как можно защититься от этого воздействия.
В ходе интервью с журналистами издания Nation News Дарья Миронова отметила, что магнитная буря, которая относится к классу G1, начнется завтра, 22 октября. Согласно данным ученых, работающих в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, оно будет длиться четыре дня. Экстрасенс отметила, что воздействию магнитной бури подвержены люди, которые метеозависимы, имеют скачки давления или сосудистые заболевания. Магнитные аномалии могут приводить к депрессивным состояниям, ухудшению эмоционального и психологического фона, а также сильным головным болям. На фоне этого могут возникать конфликтные ситуации и общее раздражение. У пожилых людей в этот период обычно обостряются хронические заболевания, которые связаны с гипертоническим кризисом и болезнями суставов.

По словам экстрасенса, защитить от воздействия магнитной бури могут украшения из серебра, а также лунного камня. Во время аномалий лучше почаще бывать дома, заниматься медитацией, читать книги или смотреть фильмы. Если рассматривать это явление с точки зрения эзотерики, то от воздействия магнитных бурь может защитить одежда из льна и натуральных материалов. Как отметила Дарья Миронова, предпочтение лучше отдать серо-белым оттенкам.



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