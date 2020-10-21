 

Актрису Ольгу Дроздову госпитализировали в Москве с болями в области сердца

21.10.2020, 11:53, Разное

В СМИ появились сведения о том, что в Москве в экстренном порядке была госпитализирована артистка театра и кино Ольга Дроздова. Жена Дмитрия Певцова жаловалась на боли, возникшие в области сердца.
Как проинформировало издание Inforeactor, врачи оценивают состояние известной российской артистки как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает, поэтому у близких и поклонников нет причин для беспокойства. По предварительным данным, Ольге Дроздовой предстоит провести в столичной больнице несколько дней. Недавно актриса начала жаловаться на неприятные ощущения в области сердца, а также мучительные головные боли.

Супруга Дмитрия Певцова является народной артисткой России, а на ее счету многочисленные роли во многих известных российских фильмах. Популярность и любовь зрителей пришла к Ольге Дроздовой после съемок в кинолентах «Ванечка» и «Остановка по требованию».



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