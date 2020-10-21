 

Ирина Скобцева оставила сыну внушительное наследство

21.10.2020, 11:53, Разное

Актриса Ирина Скобцева, которая скончалась вчера на 94-м году жизни, оставила внушительное наследство. Жизнь артистки оборвалась в тот же день, что и ее супруга Сергея Бондарчука.
Ирина Скобцева была довольно обеспеченной пи жизни. В последние годы мать Федора Бондарчука жила в подмосковном поселке Барвиха. Там очень дорого стоит любая недвижимость. Дом, в котором проживала актриса, был построен при жизни ее супруга. Риелторы считают, что только этот объект недвижимости оценивается в миллион долларов.

Мать Федора Бондарчука также являлась обладательницей квартиры в Москве. Ее точная стоимость не сообщается, что СМИ предполагают, что цена является высокой. К тому же у Скобцевой были дорогостоящие украшения и денежные накопление.

Ирина Скобцева при жизни успела сняться в десятках кинолентах. Со своим будущим супругом Сергеем Бондарчуком она познакомилась во время обучения в Школе-студии МХАТ. Актриса снималась во многих фильмах мужа, в том числе в ленте «Война и мир». Славу Скобцевой принесла роль Элен Безуховой. В процессе работы над фильмом актриса подарила режиссеру двух детей. Мать Федора Бондарчука являлась обладательницей множества орденов, также она получила почетный приз «Кинотавра».

Известно, что знаменитость будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания со Скобцевой состоится в четверг, 22 октября. Память артистки почтила нынешняя невестка Паулина Андреева. Также пост матери Федора Бондарчука в Instagram посвятила его бывшая жена Светлана Бондарчук.



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