Женщина в Москве отдала годовалую дочь бездомным

21.10.2020, 11:48, Новости дня

Прокуратура Москвы подала в суд на мать, которая отдала годовалого ребенка незнакомцу в подземном переходе, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы предъявила иск о лишении родительских прав в отношении матери, отдавшей свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект», – сказала Нефедова РИА «Новости».

Инцидент произошел 16 октября. 29-летняя женщина отдала незнакомому мужчине спящую в коляске годовалую дочь, при этом мать осознавала, что оставляет ребенка в опасном для жизни и здоровья положении. Сестра девочки по отцу сообщила о пропаже ребенка в полицию, правоохранители нашли младенца у мужчин без определенного места жительства.

Также против матери возбудили уголовное дело. Нефедова уточнила, что в ходе проверки установлен факт уклонения матери от исполнения родительских обязанностей, заботе о психическом и физическом развитии ребенка, в связи с чем в суд направили иск о лишении женщины родительских прав.

Сама девочка сейчас находится в больнице имени Сперанского.

Ранее в октябре житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом.