Обращался на “ты”: вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко

21.10.2020, 11:43, Разное

По словам белорусского политолога Юрия Воскресенского, координирующего сбор подписей за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, блогер Сергей Тихановский кричал на Александра Лукашенко, который пришел мирно пообщаться. Муж экс-кандидата в президенты требовал свободу.

Лукашенко молчать не стал и “начал оппонировать”. Что конкретно говорил Александр Григорьевич блогеру, неизвестно. Воскресенский лишь уточнил, что успокоить Тихановского пытались другие участники встречи. Лукашенко же хотел поговорить об ошибках, которые он допустил, находясь у руля.

По словам политолога, Сергей хамил президенту на протяжении нескольких часов, обращался на “ты”. Он едва не сорвал встречу. Но потом Лукашенко утихомирил Тихановского “своей аурой”.

“Тихановский – не президент. Уже одному человеку (Лукашенко – Прим. ред.) на “ты” мы можем простить. Плюс Тихановский все время пытался решить какие-то свои мелкие вопросы, про телевизор, например”, – рассказал Воскресенский.

На следующий день после встречи с Лукашенко, как известно, задержанных оппозиционеров отвезли в баню. Досуг организовал сам президент. Стоит уточнить, что Александр Григорьевич не поехал вместе с оппонентами.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан весной этого года за насилие против полицейских, а также воспрепятствование проведению выборов президента. Спустя месяц был арестован Виктор Бабарико. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов за границу.