Мнение: Реабилитация на практике

21.10.2020, 11:30, Разное

Товарищ lost_kritik выложил список отсканированных документов по вопросам хрущевской реабилитации, которая проводилась с 1956-го года. Теперь можете сами почитать, на основании архивных документов, как и на каком основании проводилась реабилитация тех или иных лиц.

Никаких трактовок, только документы, которые автор берет в архивах, сканирует и выкладывает в общий доступ.

Зиновьев Г.Е. "Заслуженный приговор. История бывшей "зиновьевской" оппозиции – ее ошибок, ее преступлений" (Добавлена вторая часть)

Реабилитация

Выписка из протокола № 3 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации незаконно осужденных членов ЦК ВКП(б) избранных на XVII съезде партии с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 6 марта 1956 г.

Записка зам. главного военного прокурора СССР Д.М. Терехова в ЦК КПСС о реабилитации Б.П. Шеболдаева и Л.С. Смирновой. 10 апреля 1956 г.

Выписка из протокола № 13 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации А.П. Серебровского с приложением справки Прокуратуры СССР. 28 апреля 1956 г.

Выписка из протокола № 14 заседания Президиума ЦК КПСС о восстановлении в партии М.П. Ремизова с приложением справки КПК при ЦК КПСС. 5 мая 1956 г.

Записка зам. Генерального Прокурора СССР П.В. Баранова в ЦК КПСС о деле Н.К. Антипова. 5 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 14 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации И.Ф. Федько с приложением справки Прокуратуры СССР. 7 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 14 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации И.М. Варейскиса с приложением справки Прокуратуры СССР. 7 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 14 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации А.И. Стецкого с приложением справки Прокуратуры СССР. 7 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 16 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации С.А. Саркисова с приложением справки Прокуратуры СССР. 11 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 16 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации П.А. Смирнова с приложением справки Прокуратуры СССР. 11 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 16 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации В.И. Курицына с приложением справки Прокуратуры СССР. 11 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 16 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации М.О. Разумова с приложением справки Прокуратуры СССР. 11 мая 1956 г.

Выписка из протокола № 14 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации У.Д. Исаева с приложением справки Прокуратуры СССР. 11 мая 1956 г.

Записка зам. Генерального Прокурора СССР П.В. Баранова в ЦК КПСС о деле Н.К. Антипова. 19 мая 1956 г.

Копия письма Фрица Платтена (мл.) на имя Председателя Совета Министров СССР Н.А. Булганина и справка МВД СССР о Платтене Фрице Петровиче. 21 мая 1956 г.

Письмо И.Э. Белой-Якир на имя Н.С. Хрущева с просьбой о посмертной реабилитации И.Э. Якира. 2 июля 1956 г.

Выписка из протокола № 67 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации Я.А. Яковлева (Эпштейна) с приложением записки Генерального Прокурора СССР Р.А. Руденко. 2 января 1957 г.

Выписка из протокола № 92 заседания Президиума ЦК КПСС о партийной реабилитации И.Э Якира, М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича с приложением материалов КПК при ЦК КПСС. 25 апреля 1957 г.

Выписка из протокола № 95 заседания Президиума ЦК КПСС о прекращении дела А.Икрамова и его реабилитации с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 23 мая 1957 г.

Справка Прокуратуры и КГБ в ЦК КПСС о результатах проверки дел Л.Г. Левина, И.Н. Казакова, Д.Д. Плетнева. 20 ноября 1957 г.

Справка Прокуратуры СССР в ЦК КПСС о результатах проверки уголовного дела А.П. Смирнова. 30 апреля 1958 г.

Выписка из протокола № 222 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации И.А. Зеленского с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 8 июня 1959 г.

Выписка из протокола № 222 заседания Президиума ЦК КПСС о реабилитации Г.Ф. Гринько с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 8 июня 1959 г.

Выписка из протокола № 222 заседания Президиума ЦК КПСС о прекращении дела В.И. Иванова и его реабилитации с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 8 июня 1959 г.

Записка КПК при ЦК КПСС о партийной реабилитации И.А. Зеленского, В.И. Иванова и Г.Ф. Гринько. 10 июня 1959 г.

Выписка из протокола № 240 заседания Президиума ЦК КПСС об отмене приговора А.С. Енукидзе с приложением справки Прокуратуры и КГБ СССР. 12 сентября 1959 г.

Записка КПК при ЦК КПСС о партийной реабилитации А.П. Смирнова. 4 марта 1960 г.

Выписка из протокола № 273 заседания Президиума ЦК КПСС о партийной реабилитации А.С. Енукидзе с приложением записки КПК при ЦК КПСС. 31 марта 1960 г.

Записка КПК при ЦК КПСС о партийной реабилитации Н.Н. Крестинского. 16 апреля 1960 г.

Выписка из протокола № 332 заседания Президиума ЦК КПСС о партийной реабилитации Н.С. Рыковой с приложением записки КПК при ЦК КПСС. 30 мая 1961 г.

Письмо Н.А. Рыковой-Перли в Президиум XXII съезда КПСС с просьбой о реабилитации А.И. Рыкова. 30 октября 1961 г.

Письмо А.М. Лариной в Президиум XXII съезда КПСС с просьбой о реабилитации Н.И. Бухарина. 30 октября 1961 г.

Записка на имя Н.С. Хрущева с приложением писем С.Б. Шеболдаева, А.Смирновой, и В. Смирновой. 7 декабря 1961 г.

https://lost-kritik.livejournal.com/92098.html – цинк

Больше документов на тему истории СССР можно традиционно найти на сайте "Исторические материалы" http://istmat.info/