Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева

21.10.2020, 11:23, Разное

В деревне Красное Оренбургской области появился памятник полковнику уральских казаков Тимофею Сладкову, который убил знаменитого советского военачальника Василия Чапаева. Иронично, что скульптуру установили на улице Чапаева.

Сладкову удалось одолеть бойцов 25-й стрелковой дивизии красной армии в ходе Лбищенского рейда. В итоге штаб дивизии был уничтожен, а командующий подразделением Чапаев пал в бою.

С идеей установки памятника выступили казаки города Уральска, где родился Сладков. Они же собрали необходимые для работы средства, передает телеканал “360”.