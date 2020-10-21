“Утро начинаю флиртом”. Шнуров в годовщину свадьбы рассказал о семейной жизни
21.10.2020, 11:20, Новости дня
Российский музыкант и продюсер канала RTVI Сергей Шнуров Сергей Шнуров 20 октября в Instagram разместил совместное фото с женой Ольгой Абрамовой, посвятив публикацию второй годовщине их супружеской жизни.
“Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.
Пусть свадьбу назовут бумажной,
Я на бумаге напишу, –
Люблю! Фломастером со спиртом.
Тебя своею я нарек.
Всем правилам на… поперек.
Я утро начинаю флиртом,
С тобой, моя
Любимая”, – подписал он снимок.
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Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу. Пусть свадьбу назовут бумажной, Я на бумаге напишу, – Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарёк. Всем правилам на… поперёк. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая.
В октябре 2018 года российское издание “78” сообщило, что Шуров тайно женился в четвертый раз – его избранницей стала светская львица Ольге Абрамовой.
Ранее артист был женат на Матильде Шнуровой. В мае 2018 после 10 лет семейной жизни супруги заявили о разводе. Детей у пары не было.
От первого брака с Марией Исмагиловой у артиста есть дочь Серафима, от второй жены, Светланы Костицыной, – сын Аполлон.
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