 

Под Оренбургом на улице Чапаева поставили памятник виновному в его гибели атаману

21.10.2020, 11:08, Новости дня

В Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны, сообщили СМИ.

Как информирует портал ural56.ru, монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой установки памятника Сладкову выступили казаки.

Тимофей Сладков – участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу Лбищенская. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.

После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.



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