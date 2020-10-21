Мнение: Должны ли мы поддерживать отечественного производителя

21.10.2020, 11:05, Разное

В Британии слегка прищемили хвост компании «Плейрикс», вологодскому разработчику сверхпопулярных мобильных игр. Или, может быть, уже не вологодскому, а дублинскому, так как штаб-квартира «Плейрикс» находится сейчас в Дублине, в Ирландии.

Суть претензий британцев в том, что реклама не соответствует играм: в рекламе «Плейрикс» показывал одно, тогда как в самой игре нужно было делать совершенно другое.

https://www.sostav.ru/publication/v-velikobritanii-zapretili-reklamu-igr-playrix-s-popavshim-v-bedu-usatym-muzhchinoj-45603.html

Лично я не знаю, за кого тут болеть.

С одной стороны, популярные мобильные игры — это что-то типа вокзальных беляшей с протухшим мясом. Пытаться защитить покупателей, запретив разносчице кричать «свежие беляши», нелепо: сама еда от этого лучше не станет. Да, реклама мобильных игр откровенно обманывает, однако сами мобильные игры настолько плохи, что недобросовестная реклама — это меньшая часть проблемы.

Главная проблема современных мобильных игр в том, что их делают хваткие, но абсолютно беспринципные психологи, которые крепко подсаживают игроков с низким уровнем игровой культуры на откровенную дрянь, отнимающую у несчастных силы, время и деньги. Так как законы позволяют сейчас разработчикам свободно грабить население, разработчики целятся в самые незащищённые слои: в школьников, в пенсионеров, в необразованных людей. Это некрасиво, но это приносит огромные деньги, буквально миллиарды долларов.

С другой стороны, «Плейрикс» — российская компания. «Плейрикс» и прочие отечественные разработчики занимают очень большую долю на рынке мобильных игр: исторически так сложилось, что Россия специализируется именно на этом направлении. Проводя житейскую аналогию, разработку мобильных игр можно сравнить с производством водки. Водка — не самый полезный напиток, да и рекламировать водку в начальной школе как-то нехорошо… но если большая часть водки идёт из страны на экспорт, то перед нами встаёт сложный моральный выбор: поддержать отечественных производителей, двигающих вперёд всю российскую айти-отрасль, или начать наводить порядок, отдав тем самым мировую долю нашего производителя условным финнам, которые также имеют сильные позиции в мобильных играх.

С третьей стороны, и «Плейрикс», и прочие российские айти-компании зачастую предпочитают позиционировать себя как подчёркнуто международные. К примеру, известная каждому программисту «ДжетБрейнс» даже не делает для своего продукта русскоязычный интерфейс! Я бы хотел ошибиться сейчас, но со стороны это выглядит как демонстративная позиция: «мы не русские, не считайте нас русскими, мы не имеем никакого отношения к России: у нас главный офис в Праге, а у нашей среды разработки даже нет русскоязычного интерфейса».

Наконец, как верно заметил Захар Май ещё в 2005 году, главная проблема видеоигр в России — это мы с вами. Это строгие родители, которые буквально заставляют своих детей играть в донатные мобильные теребильни, лишая их доступа к хорошим играм. Это дремучие психологи и депутаты, распространяющие мифы о вреде безобидных стрелялок, и не замечающие по-настоящему опасных развлечений, так как те выглядят на экране мобильника безобидно. Это полчища игроков, вполне осознанно предпочитающих плохие игры хорошим.

Вот, из свеженького, некий общественный деятель предложил запретить шутеры, так как они «могут сделать из детей маньяков»:

https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/10/13/n_15075589.shtml

Я не большой любитель шутеров, однако я знаю статистику: шутеры из детей маньяков не делают. А вот донат, лутбоксы и гринд, напротив, часто провоцируют игровую зависимость, которая приводит иногда к крайне неприятным последствиям, причём не только у школьников, но и у взрослых.

В общем, нам следует учиться, учиться и учиться. В сегодняшнем диком состоянии общества мы не можем и надеяться принять правильные решения относительно компьютерных игр: по тем же причинам, по которым в дикой африканской стране даже под руководством самых сильных шаманов никак не получится создать нормальную систему здравоохранения.

Если же вы всё же предпочитаете играть именно на смартфоне, а не на настольном компьютере, пожалуйста, помните, что хорошие игры существуют в большом количестве и для смартфонов. Они не так популярны, как донатные гриндилки, но они тоже есть. О некоторых из них я рассказывал по тэгу «Игры»:

https://olegmakarenko.ru/tag/Игры