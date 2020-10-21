Обнарожена польза кофе и зеленого чая для диабетиков

21.10.2020, 10:53, Разное

Ученые из Японии обнаружилибольшую пользу зеленого чая и кофе для людей, страдающих сахарным диабетом. По их словам, ежедневное употребление данных напитков существенно снижает риск наступления смерти у таких пациентов.

В исследовании были задействованы более пяти тысяч японцев, средний возраст испытуемых составлял 55 лет. У всех пациентов минимум пять лет назад диагностировали сахарный диабет. На первом этапе испытуемые заполнили анкету, в которой рассказали о своем образе жизни. Авторы научной работы спрашивали о пагубных привычках, регулярности физической активности и продолжительности сна. Также они интересовались о количестве выпитого зеленого чая и кофе в день. Оказалось, что некоторые вообще не употребляли данные напитки.

За пять лет проводимых наблюдений скончались 309 человек. В основном они умерли от рака или же болезней сердца. Наиболее низкие показатели летальных исходов фиксировались среди тех, кто употреблял вышеназванные напитки. На 63% снижается риск смерти, если в день употреблять четыре чашки чая и две чашки кофе.

В зеленом чае содержится множество антиоксидантов, он препятствует развитию воспалительного процесса. В кофе, в свою очередь, имеется ряд биологически активных компонентов, пишет портал «РИА Новости».