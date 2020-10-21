 

Эвелина Бледанс: «В театре зарабатывают неплохо только звезды»

21.10.2020, 10:53, Разное

По словам Эвелины Бледанс, большинство ее коллег не могут похвастаться хорошим заработком в театре. По ее словам, «получают неплохо за участие в постановках только звезды».
Как отмечает издание Teleprogramma, недавно Кристина Асмус пояснила о том, что за работу в театре ей платят чуть больше 20 тысяч рублей, но уходить она не хочет. Этот вопрос прокомментировала также Эвелина Бледанс. Актриса призналась, что сама никогда не являлась артистом государственного театра. Однако у нее много коллег, которые на самом деле получают такую маленькую заработную плату. Единственное, что популярные актеры получают надбавки, хотя базовая сумма заработной платы у всех одинаковая.

Эвелина Бледанс работает только в антрепризе, в которой гонорар оговорен изначально. Артиста договаривается с продюсерами напрямую о сумме вознаграждения за участие в постановке.



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