 

Василиса Володина пообещала поклонникам, что вернется на телевидение

21.10.2020, 10:53, Разное

В микроблоге Instagram Василиса Володина часто отвечает на комментарии своим фолловерам. Недавно на вопрос о том, вернется ли она на телевидение, астролог ответила, что, сделает это, как только сможет.
Василиса Володина уже полгода не принимает участие в съемках программы «Давай поженимся!». Зрители очень жалеют об этом, так как полюбили астролога в качестве ведущей наравне с ее коллегами Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой. Многие поклонники считают, что без ее участия популярная программа стала не такой увлекательной.

По словам астролога, она покинула популярный проект из-за страха заразиться коронавирусом. Поэтому Василиса Володина взяла неоплачиваемый отпуск. Она предложила продюсерам «Давай поженимся!» работать удаленно и записывать свои комментарии, но получила отказ. Астролог убеждена, что съемки – это огромный риск для нее в период пандемии. Она сделала собственный прогноз по поводу ситуации с COVID-19. По словам эксперта, коронавирус сначала пойдет на спад из-за действия ретроградного Меркурия, но в ноябре следует ожидать нового пика заболевания. Общая продолжительность коронавирусной инфекции на планете, по мнению Василисы Володиной, составит до 3,5 лет.



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