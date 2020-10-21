 

Инфекционист назвал опасные последствия коронавируса

21.10.2020, 10:48, Новости дня

После коронавируса, перенесенного в тяжелой форме, может сохраниться такое остаточное явление, как фиброзные изменения легочной ткани, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Возможно, что после перенесенного заболевания (в тяжелой форме) будут остаточные явления. Например, если был большой процент поражения легочной ткани, в этом случае могут остаться фиброзные изменения – это нефункционирующая легочная ткань, это соединительная ткань, которая просто замещает функционирующую», – передает РИА «Новости» слова Чуланова.

Напомним, во вторник директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Генсек ООН призвал власти Белоруссии уважать право на мирные протесты

10.10 / В РФ за сутки выявили 12,8 тыс. случаев коронавируса

26.08 / Зеленский: Надеюсь, после окончания каденции люди не захотят плюнуть мне в лицо

30.09 / Свитолина вышла в третий круг Roland Garros

03.09 / Прокуратуре могут разрешить возбуждать дела против дипломатов

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

26.08 / Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

01.10 / Пентагон решил закупить муляжи советского оружия

24.06 / Ефремов после ДТП был вынужден выставить на продажу дом

06.08 / Зеленский: Если бы все зависело только от нас, на Донбассе соблюдался бы режим тишины. Мы перешли бы к следующим этапам завершения войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска