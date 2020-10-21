 

Пригожин потребовал от Леонида Волкова 5 млн рублей в качестве «компенсации морального вреда»

21.10.2020, 10:45, Разное

Бизнесмен, «повар Путина» Евгений Пригожин подал иск к руководителю региональной сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Пригожин посчитал публикации Волкова на его личной странице в фейсбуке и в телеграм-канале «не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца [Пригожина — ред.]». Копии документов, отправленных в Савеловский суд Москвы, опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин считает, что фразы Волкова «особо опасный преступник», «организатор и фактически исполнитель убийства журналистов Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР два года назад» и «содержит частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания» — являются «порочащими» для бизнесмена, и уверяет, что они неправдивы.

Он потребовал опровергнуть и удалить эти слова, взыскать с Волкова 5 млн рублей в качестве «компенсации морального вреда» и возместить с Волкова оплату государственной пошлины, которую Пригожину потребовалось заплатить для иска по этому делу.

Ранее, 15 октября, Евросоюз ввел санкции лично против Пригожина из-за присутствия «ЧВК Вагнера» в Ливии. «ЧВК Вагнера», как утверждают в ЕС, участвовала в нескольких военных операциях против Правительства национального согласия, одобренного ООН, способствуя разрушению стабильности в Ливии и подрыву мирного процесса. Впервые о присутствии в Ливии бойцов «ЧВК Вагнера», которая связана с Пригожиным, стало еще известно два года назад.

Это не первый иск бизнесмена к сотрудникам ФБК. Пригожин 14 октября подал иски к политикам и сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и Любови Соболь на 5 млн рублей — из-за высказываний в адрес «Московского школьника», в которых говорилось о некачественных поставках еды в детские сады и школы.

Арбитражный суд Москвы уже взыскал 88 млн рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по требованию Пригожина. В июле Навальный объявил о закрытии юридического лица ФБК и о создании нового юрлица из-за отсутствия возможности выплатить долг.

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Источник: Новая газета



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