 

Россияне назвали лучшие города для осенних путешествий

21.10.2020, 10:43, Разное

Специалисты в области туризма выяснили, какие города россияне хотели бы посетить осенью. Результаты опроса показали, что большой популярностью пользуются столицы и крупные региональные центры, передает RT.

Так, большинство (29%) опрошенных намерены отправиться в Санкт-Петербург, а на втором месте оказалась Москва с 17% голосов. Тройку лидеров замыкает столица Татарстана – Казань. Увидеть город планировали 13% респондентов. В топ-10 также попали Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара, сообщает “Москва 24”.



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