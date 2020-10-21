 

Новую версию Volkswagen Golf R заметили во время финальных испытаний

21.10.2020, 10:30, Новости дня

В ходе тестовых испытаний удалось запечатлеть спортивный хетчбэк Volkswagen Golf R.

В частности, обнаруженную версию удалось сфотографировать без защитного камуфляжа, благодаря чему можно полностью рассмотреть внешний вид. Автомобиль практически ничем не отличается от переднеприводной модификации. Кроме того, эксперты полагают, что под капотом используется бензиновый мотор с турбиной на 328 л.с. мощности, а также полный привод.

Эксперты не исключают применение специальной кнопки, активизирующей режим более агрессивной езды. Распознать модель Golf R можно по дополнительному спойлеру на крыше, диффузову и новым боковым юбкам. По остальным параметрам никаких радикальных отличий от базовой версии хетчбэка не предложено.



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