Новый Toyota Yaris Cross стал бестселлером в Японии

21.10.2020, 10:30, Новости дня

К концу лета стартовали продажи новой модели Toyota Yaris Cross.

По мнению специалистов за минувший месяц данная новинка сумела показать высокий прирост спроса на местном рынке. В частности, удалось продать свыше 12 тысяч машин. Напомним, данная модель обладает полным приводом. В базовой комплектации предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель на 120 л.с.

Кроме того, покупатели смогут приобрести гибридную модификацию с суммарной мощностью 116 л.с. В данном случае средний расход топлива достигает всего 3,25 литра на 100 километров пути. Стоимость базовой комплектации Yaris Cross составляет на местном рынке от 1,13 млн рублей. В гибридной версии за кроссовую версии установлен ценник в размере 1,7 млн рублей. Топовая модификация доступна за 2,1 миллиона рублей.