 

Коронавирус в России: за сутки выявили 15,7 тысячи больных

21.10.2020, 10:23, Разное

За прошедший день в России выявили 15 700 зараженных. Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. В оперативном штабе уточнили, что у 25,9% из них нет клинических проявлений болезни.

На первом месте по числу больных оказалась Москва. Здесь диагноз поставили 4 389 гражданам. На второй и третьей строчках расположились Санкт-Петербург и Московская область с 684 и 466 инфицированными соответственно.

В первую десятку также попали Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Архангельская и Воронежская области, а также Красноярский край и Забайкальский край.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус подхватили 1,447 миллиона граждан. Число выздровевших выросло на 10,952 тысячи до 1,096 миллиона. Количество умерших увеличилось на 317 до 24,952 тысячи.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали фактор, подрывающий защиту от COVID-19, – переохлаждение. Они призвали граждан следить за исправностью отопительного оборудования в помещениях.

В Минздраве предрекли скорое улучшение эпидемиологической обстановки в России. Через две недели ситуация с распространением смертоносного вируса должна стабилизироваться.



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