Банк России и Роспотребнадзор напомнили кредиторам о недопустимости навязывания допуслуг

21.10.2020, 10:23, Новости

Теги: Бизнес, Работа

За первое полугодие 2020 года в Банк России поступила 51 жалоба от жителей ярославского области, которые сообщили о фактах навязывания кредиторами дополнительных платных услуг, таких как необязательные страховки, СМС-информирование и юридическая помощь.

Кредиторы, нарушая закон, позиционировали клиентам дополнительные услуги как обязательные при продаже банковских карт, а также заключении договоров потребительского кредита/займа, ипотеки и автокредита.

Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при покупке других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем. За соблюдением этих норм следят Банк России и Роспотребнадзор. Ведомства направили совместное письмо в банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, где обратили внимание на недопустимость навязывания дополнительных услуг.

Банк России и Роспотребнадзор напомнили, что любые условия договора, нарушающие установленные законом права потребителя, признаются недействительными.

– При заключении договоров на получение той или иной финансовой услуги нужно всегда внимательно читать договор. Это можно сделать и дома, в спокойной обстановке, советуясь со своими родственниками или юристом. У вас всегда есть 5 дней на изучение договора, в течение которых его условия не могут измениться. Особое внимание уделяйте строкам с наименованием дополнительных услуг, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

Если вы столкнулись с нарушением ваших прав при получении финансовых услуг, можно обратиться в Интернет-приемную Банка России на сайте cbr.ru или по телефону 8-800-300-30-00.