Меган Маркл и принц Гарри выступили на виртуальном саммите TIME100 Talks

21.10.2020, 10:10, Разное

На днях в сети появились кадры первой официальной фотосессии принца Гарри и Меган Маркл после их переезда из Великобритании в США. Тогда сообщалось, что снимки приурочены к будущему выступлению пары на виртуальном саммите TIME100 Talks под названием “Проектирование лучшего мира”. И вот вчера герцог и герцогиня Сассекские вышли в эфир прямо из своего особняка в Санта-Барбаре и поговорили с участниками саммита на тему “Наш цифровой опыт”. Гостями их выпуска стали сооснователь Reddit и муж Серены Уильямс (и друг Меган Маркл) – Алексис Оганян – а также ведущие подкаста Teenager Therapy.

Меган и Гарри с ведущими Teenager Therapy Меган и Алексис Оганян

Довольно сложно пытаться понять все нюансы того, что сейчас происходит в интернете. Он всеобъемлющ и влияет на нас на очень многих уровнях. И мы начали общаться с профессорами и экспертами в этой области, с сотрудниками некоторых крупнейших платформ, неврологами – и все они действительно помогли нам увидеть более целостную картину. Мы сдружились с этими людьми, имеющими общую цель – сделать интернет-пространство более здоровым и лучшим для всех нас, – сказала Меган.

Все, что происходит в онлайн-мире, влияет на реальный мир. Это не ограничивается определенными платформами или обсуждениями, группами в социальных сетях. Это глобальный кризис – глобальный кризис ненависти, глобальный кризис дезинформации и глобальный кризис здравоохранения, – добавил принц Гарри.

О негативном влиянии социальных сетей Меган на днях поговорила и с журналом Fortune, приняв участие в их саммите. Герцогиня призналась, что теперь сознательно решила не иметь дело с этими платформами для собственного душевного спокойствия.

Для своего самосохранения я уже давно не была в социальных сетях. Много лет назад у меня был бизнес-аккаунт, который впоследствии я закрыла. Затем у нас с мужем был Instagram-аккаунт, но его вели не мы, над ним работала целая команда. И теперь не иметь взаимодействия с соцсетями – мой личный выбор, я уже не знаю, что там происходит, и по многим причинам – мне это очень помогает. Но у меня много опасений насчет тех, кто этим одержим.