Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа

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21.10.2020, 10:08, Новости дня

Актер Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления трехмесячного щенка чихуахуа, которое грозило собаке из-за проблем с документами.

В сентябре из Болгарии в Норвегию для новых хозяев привезли щенка чихуахуа по имени Рая. Однако у животного был поддельный паспорт, и чиновники не смогли его зарегистрировать. Норвежцы попытались вернуть собаку обратно в Болгарию, но там ее отказались принять, сославшись на правила Евросоюза по транспортировке животных, передает The Guardian. 

По норвежскому законодательству собаку должны были усыпить до 20 октября, но в ситуацию вмешался бельгийский актер.

Он запустил кампанию в поддержку щенка, разместив на своей странице в Facebook ролик, в котором объяснил ситуацию, держа на руках собственного питомца чихуахуа. Актер попросил чиновников в честь его дня рождения, прошедшего 18 октября, изменить свое решение. 

– Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги… Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа, – настаивал Ван Дамм.

В результате власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Щенок пройдет медицинскую проверку, после чего его можно будет направить новым хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Германии ветеринары третий год подряд проводят акцию, направленную на борьбу с беспорядочным разведением некоторых пород животных – они утверждают, что селективно приобретаемые признаки обрекают питомцев на постоянную боль и раннюю гибель.



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