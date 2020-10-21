 

МИД Армении назвал цель визита главы ведомства в Россию

21.10.2020, 10:08, Новости дня

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе визита в Россию в среду обсудит выполнение договоренностей о прекращении огня в Карабахе, заявили в МИД республики.

«На повестке (переговоров) ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и вопрос выполнения договоренностей о прекращении огня», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря ведомства Анны Нагдалян.

Ранее она сообщила, что Мнацаканян прибыл в Москву в среду с краткосрочным визитом.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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