 

На XX съезде «Единой России» Дмитрий Медведев вступит с докладом «О культе личности и его последствиях»

21.10.2020, 10:02, Разное

На XX съезде крупнейшей в стране политической партии «Единая Россия» её председатель Дмитрий Медведев выступит с сообщением «О культе личности и его последствиях», говорится в официальном пресс-релизе приёмной Медведева.

– В настоящем докладе не ставится задача дать всестороннюю оценку жизни и деятельности Бориса Ельцина. О заслугах Ельцина ещё при его жизни написано вполне достаточное количество книг, брошюр, исследований. Общеизвестна роль Ельцина в подготовке и проведении демократических преобразований, в становлении Российской Федерации, в борьбе за построение рыночной экономики в нашей стране. Это всем хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего России. Речь о том, как постепенно складывался культ личности Ельцина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений демократических принципов, — сказано в пресс-релизе, который был разослан в крупнейшие российские СМИ.

Как нам стало известно, часть доклада будет прочитана Медведевым на закрытом заседании президиума «Единой России». По информации из достоверного источника, в ней председатель партии планирует обратиться к проблеме культа личности в России после ухода Бориса Ельцина с поста Президента России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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