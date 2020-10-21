Королевский биограф раcсказал о расставании принца Гарри и его экс-невесты Криссиды Бонас

21.10.2020, 9:53, Разное

Королевский биограф Роберт Лейси раскрыл подробности того, почему принц Гарри расстался со своей экс-невестой Крессидой Бонас. Бывшая возлюбленная была последним серьезным увлечением внука Елизаветы II до его встречи с нынешней супругой Меган Маркл.

По словам биографа, Крессида Бонас увидела снимки Кейт Миддлтон, сделанные в ходе турне по Австралии в 2014 году. Жена принца Уильяма была запечатлена с 8-месячным принцем Джорджем на руках. Экс-возлюбленная принца Гарри осознала, что это не то светлое будущее, которое она видит для себя и своих детей. Крессиду Бонас шокировала жизнь герцогини Кембриджской и ее участь в качестве члена королевской семьи. Она не понимала, как Кейт Миддлтон может путешествовать с маленьким ребенком на такие большие расстояния.

В отношении актрисы принц Гарри был настроен довольно серьезно, но Крессида Бонас инициировала их расставание после увиденного. Роль возлюбленной внука Елизаветы II давалась ей нелегко, так как к ней постоянно было приковано внимание прессы. Несмотря на такой поворот судьбы, герцог Сассекский и Крессида Бонас остались друзьями и актрису даже пригласили на его свадьбу с Меган Маркл. Этим летом экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж за его тезку и проживает теперь в графстве Западный Сассекс.