Врач Тяжельников рассказал о правилах использования защитных масок

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21.10.2020, 9:53, Разное

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как правильно использовать защитные маски. Любую их разновидность не рекомендуется носить на протяжении целого дня.
Стандартные одноразовые маски требуют замены минимум один раз в три часа. После использования их важно не забывать утилизировать. Дольше могут служить многоразовые маски, поскольку после обработки они снова готовы к применению.

Если человек планирует отсутствовать дома целый день, то с собой рекомендуется взять несколько многоразовых масок, которые также нужно время от времени менять. В конце дня их нужно в обязательном порядке подвергать термической обработке, пишет портал Newinform.



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