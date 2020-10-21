Врач Тяжельников рассказал о правилах использования защитных масок

21.10.2020, 9:53, Разное

Врач Андрей Тяжельников рассказал, как правильно использовать защитные маски. Любую их разновидность не рекомендуется носить на протяжении целого дня.

Стандартные одноразовые маски требуют замены минимум один раз в три часа. После использования их важно не забывать утилизировать. Дольше могут служить многоразовые маски, поскольку после обработки они снова готовы к применению.

Если человек планирует отсутствовать дома целый день, то с собой рекомендуется взять несколько многоразовых масок, которые также нужно время от времени менять. В конце дня их нужно в обязательном порядке подвергать термической обработке, пишет портал Newinform.