Представлен Smartisan Nut R2 со Snapdragon 865, 16/512 ГБ, 90 Гц, 108 Мп и зарядкой 55 Вт

21.10.2020, 9:53, Разное

На рынке мобильных технологий представлен новый аппарат, Smartisan Nut R2 со Snapdragon 865. Кроме того, в устройстве 16 Гб ОЗУ, флэш-память на 512 ГБ, камера 108 Мп и зарядка 55 Вт и частота обновления экрана в 90 Гц.

Китайская компания Smartisan представила новый «умный телефон» с актуальными техническими характеристиками и стильным дизайном. Устройство продемонстрировали во время конференции JMGO 2020, смартфон поддерживает мобильные сети пятого поколения и имеет качественную камеру и защищенное стекло. Главный объектив основной камеры Smartisan Nut R2 получил разрешение в 108 мегапикселей с фазовой и лазерной фокусировкой. Как и в установленном телеобъективе с 3-кратным увеличением, в нем поддерживается оптическая стабилизация изображения. Остальные три датчика соответствуют 5,8 и 13 мегапикселям.

Частота обновления изображения изогнутого 6,67-дюймового гиперболоидного AMOLED-диспля с разрешением FullHD+ составляет 90 Герц. Для защиты от царапин и уларов его покрыли Gorilla 5 генерации, при этом показатель максимальной яркости экрана равен 800 кд/м2.

Корпус Smartisan Nut R2 выполнен в зеленом и черном цветах, дополнительно будет выпущен отдельный ограниченный 2 тысячами экземпляров тираж аппаратов с панелями белого цвета.

Быстродействие, мощность и многозадачность смартфону обеспечивает однокристальный процессоор Snapdragon 865 от Qualcomm, дополненный модулем оперативной памяти LPDDR5 объемом в 16 гигабайт. Для различного рода контента предусмотрено 512-гигабайтный накопитель основной памяти формата UFS 3.1. Кроме того, аккумуляторная батарея вместительностью 4510 мАч обеспечена поддержкой быстрой зарядки в 55 Ватт. Имеется в Smartisan Nut R2 и двухрежимная поддержка 5G с модулем Wi-Fi 6 поколения. Кроме того, компания обновила фирменный интерфейс Smartisan OS 8.0, добавив в него почти 80 новых функций и существенно улучшив базовые опции.