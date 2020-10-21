Планировали хакерские атаки — США предъявили обвинения «сотрудникам ГРУ»

21.10.2020, 9:45, Новости дня

Минюст США предъявил обвинения шести «сотрудникам ГРУ» РФ в организации хакерских атак против ряда иностранных держав, что привело к неполадкам компьютеров и многомиллионным убыткам, пишет CNN. Как отмечает канал, речь идёт об одной из наиболее серьёзных атак Кремля с момента «вмешательства» в выборы США 2016 года, в то время как от этих нападений пострадали обычные граждане и компании.



Reuters

США обвинили шестерых российских военных в том, что они спланировали хакерские атаки на ряд крупных иностранных держав и бывших советских республик, пишет CNN со ссылкой на заявление Минюста.

Подозреваемые киберзлоумышленники сумели взломать программы с помощью вредоносного ПО, что привело к неполадкам в работе тысяч компьютеров и урону, эквивалентному сумме почти в $1 млрд. Эти действия были призваны оказать поддержку попытке российского правительства дестабилизировать мировые компьютерные сети.

Предполагаемые хакеры оказались, как отмечает канал, офицерами Главного разведывательного управления (ГРУ) России. По версии обвинения, речь идёт об одной из наиболее серьёзных атак Кремля с момента его кампании по «вмешательству» в президентские выборы в США в 2016 году.

По имеющимся данным, российские хакеры атаковали Украину, Грузию, а также пытались оказать воздействие на выборы во Франции и подорвать усилия по привлечению Москвы к ответственности за применение яда «Новичок» на иностранной территории. Кроме того, злоумышленники якобы организовали атаку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане после того, как российским спортсменам запретили принимать в них участие под национальным флагом из-за сообщений о «государственной программе допинга».

«Ответчики и их сообщники нанесли ущерб и нарушили работу компьютерных сетей по всему миру, в том числе во Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Соединённом Королевстве и Соединённых Штатах», — сказала сторона обвинения.

Подозреваемым предъявлены обвинения по семи пунктам: компьютерное мошенничество и получение неправомерного доступа к компьютерной информации по предварительному сговору, финансовое мошенничество в компьютерной сфере по предварительному сговору, финансовое мошенничество, нанесение ущерба охраняемым законом компьютерам и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.

При этом считается, что одна из вредоносных программ хакеров вывела из строя медицинские системы компании Heritage Valley в Пенсильвании.

С ноября 2015 года по октябрь 2019 года, по версии обвинения, «в ходе их компьютерных атак был задействован ряд наиболее разрушительных из существующих на сегодняшний день в мире вредоносных программ, включая KillDisk и Industroyer, которые привели к отключению электросетей на Украине; а также NotPetya, которая стала виновником убытков на сумму почти 1 миллиард долларов… Olympic Destroyer, которая нарушила работу тысяч компьютеров, используемых в ходе зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане».

«В число жертв, которые понесли реальные потери в результате этих преступлений, часто входят обычные граждане и компании по всему миру», — отметил по этому поводу федеральный прокурор Скотт Брэди.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, подобные обвинения «в очередной раз указывают на продолжающуюся подрывную, деструктивную и дестабилизирующую деятельность РФ в киберпространстве».

«Мы призываем Россию положить конец её безответственному поведению. Более того, мы призываем все государства, которые стремятся к большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответу тех, кому сегодня предъявлены обвинения», — подчеркнул он.