 

Врачи назвали подрывающий защиту от коронавируса фактор

21.10.2020, 9:43, Разное

По словам специалистов, защита организма от респираторных инфекций, в том числе и коронавируса, обычно понижается в осенне-зимний период. Причиной тому – переохлаждение, связанное с перепадами температуры.

В Роспотребнадзоре призвали граждан следить за нагревательным и отопительным оборудованием. Оно должно быть исправным и нормально функционировать. Крайне важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях.

Как передает “РИА Новости”, в больничных палатах столбики термометров должны показывать +20…+26, в школьных кабинетах – +18…+24. В игровых помещениях детских садов температура должна составлять +21…+23, а в спальнях – +19…+20.

По состоянию на 20 октября коронавирусом в России заболели 1,43 миллиона граждан. Суточный прирост зараженных составляет 15-16 тысяч. За весь период вылечились 1,08 миллиона человек, скончались 24 тысячи пациентов.

Доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал власти страны ввести режим нерабочих дней. По его мнению, только в этом случае удастся остановить скорость распространения COVID-19. Отметим, что в правительстве не видят в этом необходимости.



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