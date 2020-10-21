 

Экипаж польских сантехников в экстренном порядке отправят на МКС

21.10.2020, 9:37, Разное

Поляки Кшиштоф Дудка и Ярослав Рыбиньский станут первыми в истории сантехниками, побывавшими в космосе.

На экстренном совещании NASA и «Роскосмоса» было принято решение о доставке на МКС сантехников в связи с тем, что российский экипаж станции не может третий день починить санузел. Полёт запланирован на 22 октября и состоится на беспилотном корабле Dragon. Пуск пройдёт с космодрома на мысе Канаверал.

– Нас вызвали из Лондона для осуществления важнейшей миссии. Сами подумайте, если мы не починим там санузел, Вселенной грозит экологическая катастрофа. Мы поняли, что у русских космонавтов не хватает компетенции починить унитаз. У русских вообще с этим плохо. Посудите сами, мы с Ярославом работаем 7 лет в Лондоне и нам ни разу не встречалась русская бригада сантехников, а вот к русским на выезды мы ездим регулярно. Значит, сами они не могут это сделать, но мы поможем, тем более за хорошее вознаграждение, — прокомментировал грядущий полёт Дудка.

В NASA отметили, что для поляков провели экстренный курс подготовки, в который, помимо психологических и физических тестов, вошло обучение по обращению с предметами в условиях невесомости, в частности, с космическим вантузом от компании SpaceX. Командиром первого в истории сантехнического экипажа будет астронавт Билл Хьюз.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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