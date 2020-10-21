Мнение: СВР предупреждает о новой цветной революции в Молдавии

21.10.2020, 9:30, Разное

СВР предупреждает, что следующая цветная революция будет в Молдавии.

Как заявил Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е.Нарышкин: "США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки ока­зать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Бе­лоруссии и Киргизии.

Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сцена­рий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И.Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

Оценивая шансы И.Додона на победу как предпочтитель­ные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Ки­шиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массо­вых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования. Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. Дипло­маты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу перехо­дить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами.

С сожалением констатируем, что США, столь громко заяв­ляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспе­чить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. В этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства явно уходит на второй план. Воистину: Америка превыше всего".

Руководитель Пресс-бюро

СВР России С.Н. Иванов

http://svr.gov.ru/smi/2020/10/o-vmeshatelstve-ssha-v-vybory-v-moldavii-.htm – цинк

"Не получилось с Лукашенко, хоть Додона свергнем".Надо понимать, что лидером майдана будет Санду.

На всякий случай забил название "Майдан в Кишиневе 2 ноября. Онлайн".