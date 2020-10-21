Мнение: О реальном качестве «импортозамещения» по-русски: разгромный факт

21.10.2020, 9:25, Разное

Вот просто нельзя пройти мимо этой новости. Как раз сейчас, в разгар второй волны CoVID-19 ровно 45 новёхоньких российских аппаратов искусственной вентиляции лёгких оказались… выброшенными в утиль. У них даже упаковка не вскрывалась. Со склада – и на свалку.

Произошло это головотяпство, естественно, в США. Утилизированными оказались все 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», поставленных Россией в разгар первой волны коронавируса в апреле. Ни один из них ни разу не был использован в Америке.

Понимать это как месть пиндосов? Как ещё один недружественный жест? Как чёрную неблагодарность? Если бы всё было так просто…

Начать можно с того, что поставка Штатам аппаратов ИВЛ из России была широким жестом Путина, но не актом благотворительности. Госдепартамент сразу подчеркнул, что полностью оплатил поставку гуманитарной помощи. Москва это отрицала, но вяло: по её заявлениям, половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона. А злые языки утверждают, что #деньги РФПИ пошли в первую очереди на фрахт самолёта погрузочные работы в РФ.

Иными словами, американская сторона, умеющая считать каждый цент, отправила в утиль то, за что выложила круглую сумму. Почему?

Ну, в первую очередь потому, что российские аппараты не подошли под американские стандарты электроснабжения. Их блоки питания были рассчитаны на 220В и 50 Гц, в Штатах – 100—127В и 60 Гц, адаптеры же в комплект не входили. А для условий реанимации, где повышенные требования к пожарной безопасности, ещё и не просто найти соответствующие устройства.

Но это полбеды. А главная проблема в том, что «Авента-М», производимая одной из структур Ростеха, не показала себя надёжным аппаратом. В начале мая в двух больницах, в Москве и Санкт-Петербурге, эти аппараты загорелись. В результате пожаров погибли шесть человек. Роспотребнадзор впоследствии обнаружил нарушения при производстве «Авенты»: несоответствие аппаратов имевшейся на тот момент эксплуатационной и технической документации, а также несоблюдение производственных процессов.

Но и без того эти аппараты имели в российским медицинском сообществе, скажем так, неоднозначную репутацию. Те представители больниц, что судили по каталожным описаниям и выставочным образцам, давали «Авентам» более высокие оценки, чем те, кто опробовали их в деле. Так, один из реаниматологов отметил, что столкнулся с некачественной работой кислородного анализатора, из-за чего в его больнице ухудшились два пациента. Другой сообщил, что аппарат, который он тестировал на выставке, не отвечал адекватно на мои попытки вдоха. А по словам третьего, «то, что работает механически, то есть самая важная и дорогая часть устройства – клапаны, пневматика, а также сопряжение электроники и механики – реализовано недостаточно хорошо для проведения длительной и качественной ИВЛ у тяжёлого пациента» (ссылки).

Меж тем «Авента-М», которую выпускает Уральский приборостроительный завод, входящий в концерн Ростех, позиционируется как недорогой и надёжный отечественный аналог импортных аппаратов ИВЛ. Хотя российского в нём меньше половины – датчик потока немецкой Bluepoint medical, увлажнитель дыхательных смесей и другие компоненты от тайваньской Vadi medical technology, распылитель британской Intersurgical, адаптер ирландской Covidien, силиконовые детали немецкой VBM Medizintehcniс и т.д. Российского в нём – части корпуса, ПО и сборка. Последняя, как показала практика, действительно «российская». Со всеми её национальными особенностями.

Ну и под занавес – реальная история о разнице в качестве. Когда в Северной столице унифицировали реанимации всех городских больниц, заменив разношёрстные российские аппараты ИВЛ немецкими Dräger’ами, главными пострадавшими оказались… трансплантологи. Им стало не хватать донорских почек и сердец (в России действует презумпция согласия на донорство органов умерших пациентов). Врачей в больницах даже заподозрили в саботаже и халатности, но потом выяснилось, что из-за Dräger’ов… упала смертность в блоках интенсивной терапии.

Закономерный результат, наверное?