 

Порядок начисления выплат на детей в России изменился

21.10.2020, 9:23, Разное

Особый порядок получения выплат на первого и второго ребенка младше трех лет действовал в России до 1 октября 2020 года. Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим два прожиточных минимума региона, получали деньги от государства без заявления на продление пособия.

Это правило хотят продлить до 1 марта 2021 года. То есть до начала весны нет необходимости обращаться в органы соцзащиты или Пенсионный фонд. Главная причина такого решения: пандемия коронавируса. Власти хотят снизит риск распространения инфекции, пишет LIFE.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета “Синергия” Наталия Пшеничникова объяснила, что в законопроекте идет речь о детях, отмечающих первый и второй дни рождения с 1 октября по 1 марта.

Например, 1 декабря 2020 года ребенку исполнился один год. В этот момент пособие, положенное родителям, автоматически продлевается. Подавать заявление самостоятельно необходимо только через год – 1 декабря 2021-го.

Важно отметить, что данный законопроект имеет федеральное значение, поэтому региональные выплаты не имеют к нему никакого отношения. Порядок получения пособий от региона принимается на местном уровне.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Личное: Бесстыжие писи

03.08 / На пляже в Британии нашли огромную тушу мехового существа с ластами нашли

28.08 / А теперь инцестик – Личное мнение

19.08 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

06.09 / Россия, уходящая с Балкан навсегда

18.09 / В Мьянме родился ребенок с двумя полноценными головами

11.07 / СК Ингушетии отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники «Айболит»

16.07 / Ученые озвучили вероятную причину аномальной жары в Сибири

11.08 / Мнение: “Сакральная жертва” Тихановская убежала – запасайтесь “Крыницей”

16.07 / «Сидели на диване и плакали»: Леонид Агутин признался, как смог сохранить брак с Анжеликой Варум после обвинений в неверности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска