В Telegram обнаружили ботов, генерирующих фейковые фото голых женщин. Чаще всего ими пользуются россияне

21.10.2020, 9:20, Новости дня

В Telegram обнаружили сеть ботов, которые по запросу генерируют поддельные изображения обнаженных людей. Об этом 20 октября сообщило The Verge, ссылаясь на исследование компании по безопасности Sensity.

Исследователи Sensity обнаружили, что до июля 2020 года было сгенерировано и опубликовано более 100 тыс. изображений в общедоступных каналах Telegram (это означает, что общее количество сгенерированных изображений, включая те, которые никогда не передавались, и созданные с июля, намного выше). По словам представителей Sensity, большинство пользователей этих каналов, примерно 70%, – из России и соседних стран. The Verge выяснила, что многие каналы, исследованные компанией, все еще активны.

Пользователи, взаимодействующие с этими ботами, говорят, что в основном создают обнаженные фото женщин, которых они знают, используя изображения, взятые из социальных сетей.

Ботов можно использовать бесплатно, но в таком случае они делают фальшивые изображения с водяными знаками или только частично. Затем пользователи могут оплатить полную версию изображения. Собственники каналов предлагают заплатить 100 рублей (36 грн) за создание 100 поддельных обнаженных изображений без водяных знаков в течение семи дней. Sensity заявляет, что на некоторых изображениях, сгенерированных ботами, присутствуют несовершеннолетние.

Программное обеспечение, используемое для создания этих изображений, известно как DeepNude. Впервые оно появилось в сети в июне прошлого года, но его создатель закрыл свой веб-сайт спустя несколько часов после того, как получил освещение в массовой прессе. Он объяснил это тем, что “вероятность того, что люди будут злоупотреблять им, слишком высока”.

Исследователи Sensity говорят, что большинство людей, использующих этих ботов, в первую очередь заинтересованы в потреблении порнографии. Однако эти изображения и видео также могут быть использованы для вымогательства, шантажа, преследования и многого другого.