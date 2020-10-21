Тарзан с голым торсом спел очередную песню об измене

21.10.2020, 9:17, Разное

Стриптизер Сергей Глушко с голым торсом спел очередную песню. Тарзан предстал на ролике, обнародованном в социальном сети Instagram, в образе зайца. Играя на пианино, он исполнил композицию «А нам все равно».

Глушко на протяжении нескольких месяцев продолжает публиковать посты, в которых осуждает общественность и СМИ, а также девушек, которые собрали на него компромат, и украли украшения у Наташи Королевой. Сначала Тарзан исполнял песни под гитару, но сейчас решил сесть за пианино.

Муж Наташи Королевой сымитировал игру на клавишах. Выбором композиции он намекнул о своем отношении к многочисленным сплетням, связанным с его семьей. Комментарии к публикации артист отключил, пишет портал «Политэксперт». В описании к посту Тарзан выразил сожаление об ушедшем лете, а также пожелал подписчикам мира и здоровья.